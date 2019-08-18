İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Odunluktan çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın korkuttu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Fırat Mahallesi'nde bir eve ait odunlukta bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.


Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.