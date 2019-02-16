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Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 öğrenci yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 öğrenci yaralandı.


Kaza, Çevre Yolu Kurşunlu Cami yakınlarında meydana geldi. Durdu Yaşar yönetimindeki 02 DE 553 plakalı öğrenci servisi ile Seydi Demirel yönetimindeki 27 YF 895 plakalı özel otomobil Kurşunlu Cami yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kazada öğrenci servisinde bulunan Mekselina L. isimli öğrenci hafif şekilde yaralandı.


Yaralanan öğrenci olay yerine gelen ambulans ile Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgisi soruşturma sürdürülüyor.

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