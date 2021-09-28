Öğrenci servisinin ezdiği minik öğrenci yaşam savaşını kaybetti

Adıyaman'da okuldan çıkarak evinin yolunu tutan ve yolun karşı tarafına geçmek isterken öğrenci servisinin altında kalarak ezilen 11 yaşındaki öğrenci, hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan 1 Aralık İlkokulu öğrencilerinden 11 yaşındaki Uğur Geçer, okul çıkışı evinin yolunu tutmuş, Gölbaşı Caddesi üzerinden yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken ara sokak içerisinden Gölbaşı Caddesi'ne dönüş yapan İbrahim Halil G. idaresindeki 02 S 0441 plakalı Volkswagen marka öğrenci servisinin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Servis aracının üzerinden geçtiği minik Uğur, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Hastanenin yoğun bakım servisine alınan Uğur Geçer, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.