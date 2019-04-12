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Öğrenci servisleri denetlendi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri öğrenci servislerine yönelik denetim yaptı.


Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimler kapsamında Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi öğrenci servisleri denetlendi.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri öğrenci servislerini durdurarak belgelerini kontrol edip, uyulması gereken kurallara uyup uyulmadığına baktı.


Eksiği bulunan araçlara cezai işlem uygulayan ekipler, sürücülere de uyması gereken kuralları hatırlattı.

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