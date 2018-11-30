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Öğrenci velilerine "İhmal ve İstismar" semineri verildi

Adıyaman’ın Gölbaşı Gazi İlkokulunda velilere “İhmal ve İstismar” konulu seminer verildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı Gazi İlkokulunda velilere “İhmal ve İstismar” konulu seminer verildi.


Okul Rehberlik Öğretmeni Ahmet Küçük tarafından velilere verilen seminerde, ihmaller ve istismarlar anlatıldı. Seminerde konuşan Öğretmen Küçük, "Çocuklarınıza öğretebilecekleriniz, cinsel organları yaralandığı ya da hastalandığında yalnız doktorların veya ana babalarının dokunabileceği kendilerini cinsel açıdan kötüye kullanmak isteyen kişilere hayır demeleri gerekmektedir. Cinsel yönden kötüye kullanıma kalkışan birisi ile karşılaştıklarında yüksek sesle bağırmaları cinsel yönden kötüye kullanıldıklarını kime (anne ve babaya) ve nasıl anlatacakları öğretilmelidir. Çocuklarınıza size güvenmelerini öğretin. Sevgi gösterin, sevgi gören çocuklar en güvenli yeri aile olduğunu bilir. Çocuklarınızdan sevginizi esirgemeyin, sevginizi davranışlarınızla gösterin” diye konuştu.

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