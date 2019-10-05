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Öğrenci yurdunda yangın ve deprem tatbikatı

İlim Yayma Cemiyeti Adıyaman Şubesi bünyesindeki yükseköğrenim erkek öğrenci yurdunda yangın güvenliği ve deprem tatbikatı yapıldı.


Adıyaman İlim Yayma Cemiyeti yükseköğrenim erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilere yangından korunma, tahliye ve müdahale konularında gerekli donanıma sahip olması için tatbikat gerçekleştirildi.


Senaryo gereği, öğrenciler binanın içinde mahsur kalan yaralıları kucaklarında ve sedye yardımıyla kurtardı. Daha sonra itfaiyecilik bölümü öğrencileri binada kalan yaralı arkadaşlarını sedye yardımıyla tahliye etti. Öğrenciler daha sonra çıkan yangını söndürmeye çalıştı. Tatbikatta öğrencilere ve çalışanlara yangının çıkış sebebi, yangın tüpünün kullanımı bilgisi ve yangına müdahale, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangından kaçış yöntemleri, yangın merdiveninin kullanımı gibi konularda teknik bilgiler verildi.


Yurt Müdürü Mustafa Gündoğdu, öğrenci ve personelin muhtemel yangınlarda ve meydana gelebilecek depremlerde nasıl müdahale edilmesi konularında bilinçlendirilmesine yönelik bu tatbikatların önemine dikkat çekerken, ekibe ve öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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