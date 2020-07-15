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Öğrenciler 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

Adıyaman’da beden eğitimi öğretmenliğine hazırlanan öğrenciler 15 Temmuz Şehitleri için Türk Bayrakları ile yürüdü.

Adıyaman'da beden eğitimi öğretmenliğine hazırlanan öğrenciler 15 Temmuz Şehitleri için Türk Bayrakları ile yürüdü.


15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Beden Eğitimi Öğretmeni Şefik İnal ile birlikte beden eğitimi öğretmenliği sınavlarına hazırlanan 40 öğrenci, şehitler için yürüdü. Ellerinde Türk Bayrakları ile Müftülük önünden başlayıp Çevre yolundan Seyir tepesine kadar yürüdü.


Şefik İnal, vatanı ve milleti için canlarını ortaya koyan tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, vatanın bölünmez bütünlüğüne vurgu yaptı.

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