Öğrenciler ABC Bağlama ile zeka geliştiriyor

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EDEB Zeka Küpleri Projesi kapsamında Adıyaman'da ilk kez düzenlenen ABC bağlama Yarışması Gençlik Merkezi salonunda gerçekleştirildi.

Turnuvaya özel ve resmi 63 okuldan 84 ilkokul, 81 ortaokul, 24 lise öğrencisi katıldı. İki oturum halinde düzenlenen yarışmanın her oturumunda 8 soru soruldu. Eşit aralıklı harfler ve noktalardan oluşan karesel bir zemin üzerinde bulunan ABC harflerinin eşleştirildiği zeka oyunu olan ‘ABC Bağlama' yarışması Adıyaman'da ilk kez düzenlendi.

ABC Bağlama zeka oyunuyla, öğrencilerin zeka gelişimine katkıda bulunmak, analitik düşünme teknikleriyle tanışmalarını sağlamak, eğlenceli vakit geçirirken farklı düşünme biçimleriyle tanışmaları ve bu becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Yarışma Sevgi Anaokulu Müdürü Cemal Önder, Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Elif Kutlu Doğan organizatörlüğünde Mehmet Akif Yücekaya ve İshak İnan Koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'ün startını verdiği yarışmada öğrenciler en kısa sürede ABC harflerini belirli kurallar dahilinde birleştirmek için mücadele etti.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, “Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü olarak EDEB Zeka Küpleri Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan ABC bağlama yarışmasında merkez ve tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullardaki ilkokul 3. ve 4. Sınıf, ortaokul 5, 6,7 ve 8. sınıflar, liselerin de 9,10,11 ve 12 sınıfları olmak üzere bütün öğrencilerimize bu imkan sağlanmış durumdadır. Yarışmaya 63 okuldan 189 öğrencinin yarışacağı ABC bağlama yarışmasına 84 ilkokul, 81 ortaokul, 24 lise öğrencisi bu yarışmaya katılmış bulunmaktadır. Buradaki bizim temel düşüncemiz çocuklarımızı ezbercilikten kurtararak onların analitik düşünmelerini ve yorumlamalarını sağlamaktır” dedi.

Zeka Küpleri Proje Başhakemi Abdurrahman Ünal ise, zeka oyunlarında 9 adet çoklu zeka kuramı olduğunu belirterek, “Zeka oyunları bu çoklu zeka kuramına birebir hitap ediyor. Yani öğrencimizin sayısal zekasını sözel zekasını, mantıksal zekasını birebir etki eden ender etkinliklerden bir tanesidir. Şuan Bakanlığımızın yapmış olduğu sorular var. Sorular bilgi düzeyi değil, öğrencinin yaşantısıyla alakalı olan sorulardır. Öğrenci yaşantısını zenginleştiren ender etkinliklerden bir tanesi de zeka oyunlarıdır. Zeka oyunlarına çalışan bir öğrenci üniversite sınavında da, 8. Sınıfta ki TEOG sınavında da çok başarılı olabilir. Bir nevi öğrenciyi sınava hazırlıyoruz ama oyun oynatarak hazırlıyoruz” diye konuştu.