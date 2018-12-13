Öğrenciler atık su arıtma tesisini inceledi

Öğrencilerin endüstriyel kirlenme ve atık su arıtma ile ilgili derslerinde öğrendikleri teorik bilgilerin uygulamadaki örneklerini görme fırsatı bulabilmeleri amacıyla gerçekleştirilen gezide, önce tesis otomasyon odasında öğrencilere tesis hakkında bilgilendirme yapılarak otomasyon sistemi üzerinden arıtım sistemi anlatıldı.

Bilgilendirme sunumunun ardından öğrenciler endüstriyel atık suların arıtıldığı Adıyaman'daki tek atık su arıtma tesisi olan Adıyaman OSB Atık Su Arıtma Tesisini, tesis yetkilileri nezaretinde, sahaya çıkarak gezdi.

Adıyaman OSB Atık Su Arıtma Tesisinin, Organize Sanayi Bölgesindeki sanayi kuruluşlarının hem evsel hem de endüstriyel atık sularının arıtılması amacıyla yapılmış bir tesis olduğunu ifade eden yetkililer, OSB'den çıkan atık suların doğrudan Eğri Çayı ve oradan da Atatürk Baraj Gölü'ne döküldüğünü, bu arıtma tesisi sayesinde baraj gölündeki suların evsel ve endüstriyel atıklar nedeniyle kirlenmesinin engellendiğini belirtti.

Geziye katılan öğrenciler, mesleki anlamda önemli olan bir tesisi daha incelemekten duydukları memnuniyeti dile getirerek mezun olduktan sonra da çevre mühendisi olarak bu tesislerde çalışmak istediklerini söyledi.