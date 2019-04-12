Öğrenciler, Bilim Merkezi Fuarını gezdi

Adıyaman Kahta Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘Teknolojiyi Seven Parmak Kaldırsın' projesi kapsamında Konya Bilim Merkezi'nde bilim inceleme gezisi düzenledi.

Konya Bilim Merkezinde sanal yapay zeka ve robot çalışmalarını inceleme imkanına kavuşan öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öğrenciler Türkiye'nin en büyük bilim merkezlerinden olan ve sahip olduğu dev Planetaryum ile sanal gerçeklik ortamında eşsiz gökyüzü deneyimini yaşadı.

Çeşitli robot tasarımlarının olduğu bilim merkezinde öğrenciler robotlara girdikleri kodlar ile deney ve gözlem yapma imkanına kavuştu.

Burada öğrencilerin yaptığı hareketlerin aynısını yapan robotlar ise öğrenciler tarafından büyük beğeni aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı 2018-1 kapsamında Konya Bilim Merkezi'ne bilim inceleme gezisi programına Okul Müdür Yardımcısı Ömer Elveren, Emin Doğru, Proje Koordinatörü Deniz Özger ve öğrenciler katıldı.