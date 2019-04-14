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Öğrenciler eğlendi öğretmenler eğitim aldı

Zübeyde Hanım Anaokulu ve Sevgi Anaokulu işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte minik öğrenciler için konser, öğretmenler için ise eğitim verildi.


Çocuk ozanı Onur Erol ve Orff Eğitmeni Can Emre Uygan, orff programı kapsamında Adıyaman'da ağırlandı. Etkinlik kapsamında öğrencilere çocuk ozanı Onur Erol tarafından konser verilirken, Orff Eğitmeni Can Emri Uygan tarafından orff eğitimi verildi. Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde verilen konserde minik öğrenciler gönüllerince eğlendi.


Orff eğitiminde doğaçlama, dans, ritm, drama ve hareketi esas alıp, çocuğun kendini özgürce dışa vurabileceği temeller üzerine inşa müzik anlatıldı.


Zübeyde Hanım Anaokulu Çok Amaçlı Salonunda ise 26 öğretmenin katıldığı orff eğitimi sonrasında Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban tarafından sertifikaları verildi.

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