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Öğrenciler gezici kütüphaneyle buluştu

Adıyaman Halk Kütüphanesine ait gezici kütüphane Zey Köyü Ortaokulunda öğrencilere kitap okuma imkanı sundu.


Öğrencilerin daha çok kitaba ulaşması için Zey Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal, her ay gezici kütüphaneyi okula davet ediyor. Öğrenciler ve öğretmenler tarafından ilgi gören gezici kütüphanede bulunan kitaplara öğrenciler rahatlıkla ulaşabiliyor.


Öğrenciler beğendikleri kitapları gün boyu okuyarak gezici kütüphane hizmetini çok beğendiklerini dile getirdiler. Zey Ortaokulu yöneticileri ise, daha çok kitap okuyup, daha başarılı olmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

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