Öğrenciler halkı egzersiz ve spor konusunda bilinçlendiriyor

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencileri “Topluma Hizmet Uygulaması” dersi kapsamında Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Kürşat Aytaç'ın gözetiminde halkı egzersiz ve spor hakkında bilinçlendiriyor.

Program ile ilgili açıklama yapan öğrencilerden Selin Baba, bireylerin enerjik, canlı ve pozitif olmalarını sağlamak ve dünyada en önemli değerin sağlık ve sağlığı korumak için spor yapılması gerektiğini ortaya çıkarmak olduğunu belirtti.

Baba, “Hazırlanan programda amacımız yürüyüş parklarında bilinçli bilinçsiz spor, yürüyüş ve egzersiz yapan halkı doğru bir şekilde bilinçlendirmek, onlara eşlik ederek eksiklerini tamamlamak ve yanlış bilinenleri düzelterek hazırlamış oldukları egzersiz programıyla halkı spora yönlendirip daha sağlıklı bir yaşam sunmak, doğru ve olması gereken şekilde spor, yürüyüş ve egzersiz yapmalarını sağlamaktır. Topluma hizmet uygulamaları kapsamında arkadaşlarımız Zehra Gürbüz, Necmiye Konak, Tuğçe Avcı, Nilay Güleçoğlu ve M.Emin Arpacı ile birlikte halkımızı spor ve egzersiz konusunda bilinçlendirdik" ifadelerine yer verdi.