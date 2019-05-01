Öğrenciler hem eğlendi hem spor yaptı

Adıyaman'ın Besni İlçesi A.C.Yamazaki Ortaokulu'nda düzenlenen Spor Festivali'nde 20 branşta 200 sporcu aynı anda spor yaptı.

Teknoloji bağımlılığının önüne geçmek ve farkındalık oluşturulmak için bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Spor Festivali renkli görüntülere neden oldu. A.C. Yamazaki Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Burhan Gündoğdu ve okul idaresi tarafından organize edilen Spor Festivalinde öğrenciler hem spor yaptı hem eğlendi.

Besni Kaymakamı Ahmet Gençer'in ‘başlama' düdüğü ile birlikte 200 öğrenci Badminton, masa tenisi, satranç, dart, langırt, ip atlama, yağ satarım bal satarım, sek sek, trambolin, jimnastik, twister, basketbol, voleybol, futbol, halat çekmece, köşe kapmacı, bocce, step-aerobik, antrenman merdiveni, koordinasyon parkuru branşlarında spor yaptı.

Açılışta konuşan Okul Müdürü İrfan Yıldız, Spor Festivalinin amacının, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğrencilerin sporun her alanıyla ilgilenmelerini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Öğrenciler ile birlikte spor yapan Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ise yaptığı açıklamada, “Okulumuzda ki öğrencilerimizin büyük çoğunluğunun katılımıyla 20 branşta çocuklarımız spor etkinliğini ortaya koyuyor. Zamanımızın teknoloji bağımlılığı, sosyal medya veya şehir hayatındaki yeni gelişmeler dolayısıyla çocuklarımızın sokaklarda oynayamamaları ve tamamen sosyal ortamlarda hayatlarını geçirmelerinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için çocuklarımızın en az 1 spor dalında kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendi” dedi.

Beden Eğitimi Öğretmeni Burhan Gündoğdu ise açıklamasında, “Bu yıl 2'ncisini düzenlediğimiz ve bundan sonra da geleneksel hale dönüştürmeyi düşündüğümüz spor festivalinde toplam 20 branşta 200 sporcumuz, hangi branşta yer alıyorlarsa o branşta kendi becerilerini ve yeteneklerini gösterecekler. Burada ki amacımız çocuklarımızı telefon ve bilgisayar bağımlılığından kurtararak, çocuklar üzerinde bir spor kültürünü, spor bilincini oluşturmak. Bundan sonra ki amacımız toplum tabanında da bir farkındalık oluşturmaktır” dedi.

Öğrenciler de, bu spor festivalden duydukları memnuniyeti dile getirerek, festivalin düzenlenmesinden dolayı okul yönetimine teşekkür etti.