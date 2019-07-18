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Öğrenciler İngilizce dil kampında

Adıyaman’da EDEB Projesi kapsamında hayata geçirilen İngilizce Dil Kampında öğrenciler tüm etkinlikleri İngilizce konuşarak gerçekleştiriyor.

Adıyaman'da EDEB Projesi kapsamında hayata geçirilen İngilizce Dil Kampında öğrenciler tüm etkinlikleri İngilizce konuşarak gerçekleştiriyor.


Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sürdürülen Erdemli ve Başarılı Birey (EDEB) Projesi kapsamında 6. sınıf öğrencilerimize yönelik İngilizce dil kampı düzenlendi. Öğrencilerin dili aktif kullanmasını için kampta konuşma, yazma, dinleme ve okumanın geliştirmesi hedefleniyor.


Kampta ayrıca zeka oyunları, yüzme, masal anlatımı, drama ve jimnastik etkinlikleri de yer alıyor. Kamp kapsamında tüm etkinlikler İngilizce yürütülmekte ve kurslar Türk ve yabancı öğretmenler tarafından veriliyor.


Yetkililer, 12 öğretmen tarafından kampa katılan 35 öğrenciye 3 hafta boyunca eğitim verileceği ifade etti.

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