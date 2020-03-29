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Öğrenciler ‘kitap okumada' meydan okudu

Adıyaman’da Borsa İstanbul İlkokul 3-I sınıfı öğrencileri ‘Kitap okumada meydan okuma’ etkinliği başlattı.

Adıyaman'da Borsa İstanbul İlkokul 3-I sınıfı öğrencileri ‘Kitap okumada meydan okuma' etkinliği başlattı.


Korona virüsü nedeniyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, zamanlarını kitap okuyarak ve derslerine çalışarak geçiyoruz. Borsa İstanbul İlkokul 3-I sınıfı öğrencileri evde kaldıkları süre boyunca en çok kitap okuma etkinliği başlattı.


3-I sınıfı öğrencileri Fatma Ecem Darak, Toprak Nisa Doğan, Zeynep Rengin Aslan ve Demir Gül tarafından başlatılan kitap okumada meydan okuma etkinliğine okuldaki 3. sınıf öğrencileri destek verdi.


Okul idaresi öğrencilerin bu anlamlı etkinliği kapsamında, öğrencilerin okul içerisinde kitap okuma rekoru kıracağı ifade ediyor.

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