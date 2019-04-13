Öğrenciler makarnadan köprü yaptı

Cendere Ulusal STEM Yarışması'nda öğrenciler makarnadan köprü inşa etti.

Adıyaman Fen Lisesi'nde düzenlenen yarışmaya Adıyaman başta olmak üzere Gaziantep, Konya, Şanlıurfa, Düzce, Malatya ve Erzurum'dan 3 ortaokul öğrencisi ve 1 danışman öğretmen olmak üzere toplam 28 kişi katıldı.

Yarışmada öğrencilerden mühendislik becerilerine yönelik fırın makarna kullanarak 2 saatlik süre içerisinde köprü tasarlamaları istendi.

Yarışmanın açılışında öğrenciler ile sohbet eden Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz yaptığı açıklamada, “Globalleşen dünyayı yakından takip edebilmek, bilim ve teknolojideki gelişmeleri eğitime entegre edebilmek adına çağın getirdiği yeniliklere açık olmak gerekmektedir. Bu hızlı değişim toplumlarda farklı farklı yansımalara neden olur. Çağın getirdiği bu farklılıklara bizler ancak eğitim sistemlerimizi güçlendirerek katkı sağlayabiliriz. Bu çerçevede bilimin ışığında milli değerlerimize sahip nitelikli bireyler yetiştirmek ana amacımızdır.

Üretken düşünebilen, eleştirel bakış açısına sahip, problemlere farklı çözümler üreten, inovatif, iş birlikçi, çözüm odaklı bir nesil yetiştirmemiz gerekmektedir. İnsan gücü kullanılarak yapılan işerin azaldığı günümüzde, Gardner'in de söylediği gibi ‘Makinelerin yapamadığı işleri' yapabilecek bilgi ve becerilere sahip bireyler olmalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Vizyon Belgesi ışığında yeni projelere imza atmaktayız. Geleceğimizin mimarları olacak olan bu gençlere daha iyi bir dünya bırakabilmek için var gücümüzle hep beraber çalışmalıyız. Okuyan, düşünen, yorumlayan, eleştiren, medeniyetimizin kültürel mirasını değerlendiren, zenginleştiren ve yaygınlaştıran; geleceğin kültür elçileri olmak için çaba harcayan, okumayı bir yaşam biçimi haline getiren, çevresiyle kültürel zeminde yeni bağlar kuran bireyler yetiştireceğiz.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Erdemli ve Başarılı Birey Projelerimiz, AR-GE faaliyetleri, İnovasyon Merkezi faaliyetlerimiz ile beraber her geçen gün çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bugün de sizlerle beraber EDEB-İnovasyon Her Yerde Projesinin ‘Cendere Ulusal STEM Yarışması' için buradayız. Yarışmaya katılacak olan tüm öğrencilerimize, danışman öğretmenlerine ve okullarımıza teşekkür eder, öğrencilerimize başarılar dilerim” dedi.

Yarışmalarda Adıyaman Mevlana Ortaokulu birinci, Malatya Hanımın Çiftliği İlköğretim Okulu ikinci olurken, Konya Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu üçüncülüğünü elde etti.