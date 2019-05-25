Öğrenciler olimpiyat sınavına girdi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ilkokul 4.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ilkokul 4. Sınıf öğrencileri arasında olimpiyat sınavı yapıldı.
Adıyaman Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu tarafından organize edilen Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu Olimpiyat Sınavı'na (GİHOS) 12 ilkokuldan 62 öğrenci başvuru yaparken bu öğrencilerden 52'si sınava katıldı.
Her okula 4 kontenjan verilen sınavda ilk 10'a giren öğrencilere burs verilecek. Ayrıca ilk 3'e giren öğrencilerin öğretmenlerine plaket verilecek.
Sınavda Türkçe 15 soru, Matematik 15 soru, Fen Bilimleri 15 soru, Sosyal Bilimler 15 soru, İngilizce 10 soru olmak üzere toplam 70 soru soruldu.