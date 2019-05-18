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Öğrenciler Ramazan yardımı dağıttı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ortaokul öğrencileri harçlıklarından biriktirdikleri paralarla Ramazan yardımı dağıttı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ortaokul öğrencileri harçlıklarından biriktirdikleri paralarla Ramazan yardımı dağıttı.


Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri İngilizce Öğretmeni Betül Gök ‘ün organizasyonu ile harçlıklarından arttırdıkları para ile 17 adet Ramazan kolisi hazırladı. Maddi durumu iyi olmayan arkadaşlarının ailelerine ve çevrelerindeki ihtiyaç sahibi kişilere bu Ramazan yardımı dağıtıldı.


Okul Müdürü Reşit Kaşıkara dayanışma örneğiyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ulaştırmak için seferber olan proje sorumlusu öğretmen ile öğrencilerine teşekkür etti.

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