Öğrenciler, Robotik yarışmalarına hazırlanıyor

Adiyaman'ın Kahta Anadolu Lisesi tarafından yürütülen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklenen “Teknolojiyi Seven Parmak Kaldırsın” adlı proje kapsamında verilen kodlama ve siber güvenlik eğitimleri devam ediyor.

Proje kapsamında öğrenciler, Arduino, Scracht, ve Siber Güvenlik başta olmak üzere farklı kodlama dilleri öğrenerek geleceğin mühendisleri olma yolunda ilerliyor.

Öğrenciler, öğrendikleri mekatronik, görsel ve nesnel kodlama ile robot tasarlayarak ulusal robot yarışmalara hazırlanıyor.

Proje koordinatörü Deniz Özger yaptığı açıklamada, “Bu projede öğrencilerimize kazandırmayı amaçladığımız en önemli kazanım sorumluluk değeri olarak görmekteyiz. Çünkü asıl amacımız teknolojiyi çok iyi kullanan değil teknolojiyi verimli kullanan bireylerin yetiştirilmesi. Öğrendiği bu bilgiler ile ülkesini seven, bilinçli ve ahlaklı gençlerin yetişmesini sağlamaktır" diye konuştu