Öğrenciler sınava belediyenin eğitim merkezinde hazırlanıyor

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi eski Şire Pazarı içerisinde bulunan Adıyaman Belediyesi Kültür Merkezi içerisinde yer alan eğitim merkezinde sınavlara hazırlanan depremzede öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, öğrencilerle sohbet ederek onları dinledi. Öğrencilerden çalıştıkları derslerle ilgili bilgiler alan Başkan Süleyman Kılınç, eğitime verdikleri önemden bahsetti. Başkan Kılınç, “Burada gördüğünüz gibi 6 Şubatta yıkıcı bir depremle aslında depremden de ağır bir zelzele diye bileceğimiz bir olayla karşı karşıya kaldık. İlk başlarda can derdi, barınma derdi, tabi bunun en önemli bileşenlerinden birisi de eğitim hayatı. Çocuklarımız ülkemizin geleceği, hepimizin geleceği bu anlamda da her türlü fedakarlığı yapmak zorundayız. Bu kültür merkezimizi yeni açmıştık, şuan sağ olsunlar fedakarca çalışan öğretmenlerimiz var. Hakikatten çok büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Yine hayır sahiplerimiz var, Kültür Bakanlığımız var. Buradaki her türlü donattık. Bu anlamda da eksiklikler varsa onları kısa zamanda telafi etme noktasında büyük bir gayret içerisindeyiz. Bilgi, eğitim olmazsa olmaz. Güçlü toplumlar bilgi toplumlardır, eğitimli toplumlardır. Eğitimli ve bilgili toplumlar hem sanayide hem ekonomide hem de savunmada dünyada başarılı olurlar. Bu yüzden de ülkenin geleceğini düşünerek çocuklarımıza her türlü fedakarlığı, her türlü özveriyi yapmak zorundayız” diye konuştu.