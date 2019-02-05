Öğrenciler Umre yolculuğuna uğurlandı

"Asrın İradesine Sahabe Okumaları" yarışmasında Umre ödülü kazanan 34 öğrenci, düzenlenen tören ile kutsal topraklara uğurlandı.

Adıyaman İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yaklaşık 6 ay önce lise öğrencileri arasında "Asrın İradesine Sahabe” isimli kitap okumu yarışması düzenledi. Yarışmaya katılan öğrencilerden ilk 34 öğrenciye Umre, ikinci 45 kişiye tarihi ve kültürel gezi, üçüncü 21 kişiye ise çeşitli mansiyon ödülleri verildi.

Umre ödülü kazanan öğrenciler Adıyaman Müftülü bahçesinde düzenlenen tören ile kutsal topraklara uğurlandı. Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, öğrencilerin aileleri tarafından yolcu edildi.

Adıyaman Belediyesi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleşen organizasyonda dualar edilerek, aileler öğrencileri uğurlandı.

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, 8 günlük Umre ziyaretinde öğrencilerin Mekke ve Medine'de ibadetlerini yerine getireceğini belirtti.

Taşçı, öğrencilerin genç yaşta kutsal toprakların manevi havasını hissedecek olmalarından dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Ne olursa olsun biz Peygamberimizden ayrılmayız. Biz onsuz yapamayız. O bizim can damarımız, hayat damarımızdır. O'nu bulup da Kur'an nasıl yaşanır öğrenmek için gidiyorsunuz. Kim bilir belki adımlarınız O'nun adımlarına denk gelecek. Gözleriniz O'nun bakacağı yerlere bakacak. Elleriniz O'nun ellerinin dokunduğu yerlere dokunacak. Sakın bu yolculuğu bu zamana kadar yaptığınız başka yolculuklara da benzetmeyin. Bu öyle bir yolculuktur ki, malı mülkü vardır ama nasip olmaz. Bu yol herkese nasip olmaz. Bu yola çağrılanlar gider" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise, Adıyaman Belediyesi olarak bu organizasyona katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, gençlerin o kutsal makamları ziyaret ettikten sonra oraya uygun şekilde yaşamayı Cenab-ı Allah'tan diledi.

Gençlerin Umre'ye yolculuğu esnasında aileler duygusal anlar yaşadı.