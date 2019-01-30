Öğrenciler üniversiteye hazırlık kampında eğitimlerini sürdürüyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) tarafından düzenlen üniversiteye hazırlık kampında yaklaşık 100 öğrenci üniversite sınavlarına hazırlanıyor.

Kız öğrenciler için Kahta GAP Anadolu Lisesi pansiyonu ve erkek öğrenciler için Ebu Sadık AİHL Pansiyonunda açılan üniversiteye hazırlık kampında öğrenciler üniversiteye yönelik ders çalışmalarını yapıyor. Belletmen öğretmenlerin gözetiminde çalışan öğrenciler, öğretmenleriyle beraber üniversite sınavlarına yönelik sorular çözerek sınavlarda başarılı olma yolunda ilerliyor. İçerisinde bulunan satranç, mangala ve masa tenisi gibi spor araçlarını da barındıran pansiyon, öğrencilerin stres atmalarına da imkan sağlıyor.

Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Kahta GAP Anadolu Lisesi pansiyonu ve Ebu Sadık AİHL pansiyonlarında açılan üniversiteye hazırlık kurslarını inceleyerek yetkililerden eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin, üniversiteye hazırlanmaları konusunda kendilerine yardımcı olmak istediklerini belirten Ebu Sadık AİHL Pansiyonu Müdür Yardımcısı Muhammet Yetiş, “Okul idarelerimizle yaptığımız istişare sonucu bu yıl üniversite sınavına girecek olan öğrencilerimizin yarıyıl tatilinde derslerden ve sınav hedeflerinden uzaklaşmaması için böyle bir kamp yapmaya karar verdik. Okuldaki son bir haftayı da ekleyerek yaklaşık 20 günlük bir kamp programı yaptık. Erkek öğrencilerimizi Ebu Sadık AİHL pansiyonunda kız öğrencilerimizi de Kahta GAP AL pansiyonunda kampa aldık. 24 saatlik çalışma çizelgemizde öğrencilerimiz, ders çalışıyor, soru çözüyor. Programımıza, öğrencilerimizin sosyal aktiviteler ile morallerinin artırılması ve dinlenmelerine yönelik ise halı saha maçları, yüzme, satranç, manga ve sinema saatini ekledik. Öğretmenlerimizin gözetiminde her gün yaklaşık 8 saat ders çalışan ve soru çözen öğrencilerimizin bilgilerini güncelleyerek başarılı olacaklarına inanıyoruz.

Çeşitli aralıklarla uyguladığımız seri denemeler ve öğrencilerimizden aldığımız dönütler bu hedeflerimizin çoğuna ulaştığımızı gösterdi” dedi.

Geleceğin teminatı olan öğrencilerin yetiştirilmesi konusunda ellerinden gelen her türlü fedakarlığa hazır olduklarını kaydeden ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, “Öğrencilerimizin sömestr tatilini kampta arkadaşları ve öğretmenlerinin gözetiminde ders çalışması bizi sevindirdi. Okul yönetimini ve yarıyıl tatilini feda ederek özveride bulunan öğretmen arkadaşlarımı kutluyor ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.