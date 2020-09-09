İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler üzüm bağlarını gezdi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Okul Destek Projesi (ODES) kapsamında öğrenciler üzüm bağlarını gezdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Okul Destek Projesi (ODES) kapsamında öğrenciler üzüm bağlarını gezdi.


Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Osman Yavaş, annesi ve ya babası olmayan ve Gölbaşı ilçesinde ikamet eden 7 ve 8. sınıf öğrencilerine çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.


Müdür Yavaş, “ODES kapsamında projeden faydalanan çocuklar ile ilçemizin başlıca geçim kaynağı olan kurutmalık peygamber üzümünün üretim aşamalarını görmelerine fırsat tanımış olduk. Bu projenin amacı sosyal ekonomik destek hizmeti kapsamında ki çocuklara akademik, sosyal kültürel ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi. Çocuklara değerler eğitimi ile milli ve manevi değerlerin öğretilmesi ve sosyal, kültürel gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Çocuklarımız yapılan bu etkinlik sayesinde Türkiye'de sadece Gölbaşı ve çevresinde yetişen kurutmalık peygamber üzümünün üretim aşamalarını görmelerine fırsat tanımış olduk” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.