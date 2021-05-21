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Öğrenciler yaşam tüneline girdi

Adıyaman’da anaokulu öğrencileri Emniyet Müdürlüğünün uygulama noktasında bulunan yaşam tüneli çadırına girdi.

Adıyaman'da anaokulu öğrencileri Emniyet Müdürlüğünün uygulama noktasında bulunan yaşam tüneli çadırına girdi.


Adıyaman Gölbaşı karayolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün uygulama noktasındaki yaşam tüneli çadırına bu kez sürücüler yerine öğrenciler girdi.


Daha önce sürücülerin araçlarıyla girdiği yaşam tünelinde emniyet kemeri başta olmak üzere çeşitli trafik kurallarıyla ilgili sinevizyon eşliğinde sunum yapılıyordu. Bu kez yaşam tüneli çadırı sürücüler yerine öğrencileri ağırladı.


Adıyaman Şenel Abla Anaokulundaki 60 öğrenciye trafik polisleri tarafından trafik ışıkları, yaya geçitleri, servise inme, binme, emniyet kemeri kullanımı gibi konularda bilgiler verilerek, çeşitli hediyeler takdim edildi.

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