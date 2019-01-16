Öğrencilerden atık materyal sergisi

Veli destekli atık materyal sergisinin açılışı okulun sergi salonunda yapıldı. Açılış ve kurdele kesimine Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Hasan Patat, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Öğrenciler atık materyallerden oluşturdukları eserlerini Eko Okul Atık Materyal Projesi Sergisi kapsamında yapıldığını kaydeden Okul Müdürü Cemal Önder, atık materyallerin çocuklar tarafından kullanılmasının çocuklarda ilgi ve motivasyonu artırma açısından önemli olduğunu kaydetti.

Cemal Önder, “Okulumuzda 4-6 yaş arası 280 öğrenci eğitim görüyor. Çocuklarımızın yeteneklerini geliştirmesi, velilerimizin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesi açısından bu tür etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Atık materyaller çevremizde gördüğümüz ve kullandığımız, daha sonra da kullanılmayacağı için çöpe atmayı, bir başka yerde saklamayı ya da biriktirmeyi düşündüğümüz hijyenik olan tüm doğal, fabrika yapımı ya da el yapımı maddeleri içerir. Zaman içinde özelliği bozulamadan muhafaza edilebilen ve işe yarmayacağı düşünülerek çöpe atılan her şey artık materyaldir. Atık materyaller çoğu zaman çocuklar için, satın alınan çok pahalı oyuncaklardan daha değerli olabilmektedir. Çocuklara değer verdiğimiz zaman neler yapabileceklerini bu sergiyle görebiliyoruz” diyerek emeği herkese teşekkür eti.

Serginin iki gün açık olacağını öğrenildi.