Öğrencilerden ileri dönüşüm sergisi

Kullanılıp atılan veya atılacak hale gelen ömrünü tamamlamış her şeyin, amacından farklı şekilde kullanılmak üzere yeniden düzenlendi. Öğrenciler, evde kullanılmayan, çoğu atılacak malzemelerden her türlü eşyayı ve doğada kolay bulunabilen bitki, ağaç, taş gibi malzemeleri de kullanarak, müzik aleti, anahtarlık, mumluk, resim çerçevesi ve çeşitli süs eşyaları, yaptı. Öğrenciler ayrıca duvara asılacak resim, pano gibi aksesuarlar, ders konularının daha kolay anlaşılmasını sağlayan 3 boyutlu okul araç ve gereçleri, kendi yazdıkları ve içindeki resimlerini çizdikleri hikaye kitapları gibi tamamı özel tasarımlardan oluşan eserlerini sergilediler. Yine öğrenciler, ileri dönüşümle birlikte okulda yaptıkları resimlerini de sergiledi.

Sınıf Öğretmeni Naile Öz sergi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin israftan kaçınarak tasarruf alışkanlığı edinmeleri, doğa sevgisini aşılayarak çevre bilincine ulaşmaları, bir nesnenin ortaya çıkma aşamalarını öğrenmeleri ve çevrelerindeki her şeyi bir sanat eseri gibi görmelerini sağlayabilmeleri için bu projeyi hayata geçirdik. Kendi zevkine ve ihtiyacını göre yeni nesneler, eşyalar ürettiği için geri dönüşümden farklı olarak kişi, ileri dönüşümün sonucunu hemen alır ve günlük hayatın her aşamasında ileri dönüşümü kullanır. Bu sebeple çocukların hem içinde yaşadığımız dünyamıza karşı duyarlılıklarını arttırmak, hayal dünyalarını zenginleştirerek öğrenmelerini kolaylaştırmak hem de eğitim-öğrenim sürecini zevkli hale getirmeyi hedefledik” dedi.