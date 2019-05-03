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Öğrencilerden mangala turnuvasına büyük ilgi

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü’nün EDEB Zeka Küpü Projesi kapsamında düzenlenen Mangala Turnuvasına çok sayıda öğrenci katıldı.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EDEB Zeka Küpü Projesi kapsamında düzenlenen Mangala Turnuvasına çok sayıda öğrenci katıldı.


Merkez ve tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullardaki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 121 okuldan 363 öğrenci turnuvaya katıldı. Esentepe Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen turnuva 2 gün sürdü.


Turnuvanın açılışında konuşan Milli Eğitim Müdür Vekili Kazım Çoban, turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen Ar-Ge ekibine ve hakemlere teşekkür etti.


Çoban konuşmasında, “Gelişen dünya ile beraber 21. yüzyılın getirdiği becerileri öğrencilerimize kazandırmak, onların zekâ gelişimine katkıda bulunmak, analitik düşünme teknikleriyle tanışmalarını sağlamak, eğlenceli vakit geçirirken farklı düşünme biçimleriyle tanışmaları ve bu becerilerini geliştirmelerini sağlamak gerekmektedir. Bu kapsamda öğrencilerimize akıl ve zekâ oyunları öğretmek, onlara akranlarıyla beraber vakit geçirmelerini, sosyalleşmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Çocuklar oyun yoluyla hayatı deneyimleme fırsatı yakalarlar. Bizler oyun ortamında izlediğimiz çocukları daha yakından tanıma fırsatı yakalarız” dedi.


Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere Emniyet Müdürü Metin Alper'in de katılım ile gerçekleşen törende madalyaları verildi.

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