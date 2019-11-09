Öğrencilerden Mevlid-i Nebi programı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte okulun Hafızlık Projesi öğrencileri Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle anlamlı bir etkinlik yaptı. Prof. Dr. Hüseyin Çelik in ‘Peygamber Efendimizin Hayatını' konu alan söyleşisinden sonra öğrenciler tarafından Kuran'ı Kerim, sala ve İlahiler okundu.

Programda Gençlik Merkezi tarafından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin ise yaptığı açıklamada, Peygamber Efendimizi bir kez daha anmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve bu etkinliği gerçekleştiren öğrencilere teşekkür etti.