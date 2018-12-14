Öğrencilerden örnek davranış

Adıyaman'da lise öğrencileri ve veliler Yemenli çocuklar yararına okulda kermes düzenledi.

Borsa İstanbul Anadolu Lisesi, ‘Değerler Eğitimi' kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öncülüğünde iç savaş sebebiyle açlıkla mücadele eden Yemenli çocuklar yararına kermes düzenledi.

Okulun giriş katında gerçekleştirilen kermese başka okullardan öğrenciler ve öğretmenler de katıldı. Oldukça yoğun geçen kermeste ev yemekleri satıldı. "Emel'lerimiz Ölmesin" sloganıyla başlatılan kermes bir gün sürdü.

Kermes ile ilgili bilgi veren yardım gönüllüsü ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mustafa Kirişçi, "Şu an Yemen'de milyonlarca kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Bu insanlık dramına karşı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi olarak böyle bir etkinlik düzenleyerek duyarlılığımızı göstermek istedik. Çok şükür katılım çok iyi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.