Öğrencilerden örnek etkinlik

Adıyaman Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri "Sağlıklı Besleniyorum Sağlıklı Büyüyorum" etkinliği ile öğrencilere meyve ikramında bulunuldu.

Adıyaman Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinden Betül Meva Karayılan, Betül Tuba Tuğluk ve Sena Yorulmaz, "Sağlıklı Besleniyorum Sağlıklı Büyüyorum" etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik ile öğrenciler getirdiği meyveleri okulun diğer öğrencilerine ikram etti.

Okul idaresi öğrenciler tarafından başlatılan bu etkinliğin kapsamını genişleterek, her hafta üç sınıfın katılımıyla bu etkinliğin devam ettirilmesine karar verdi. Her Çarşamba günü öğrencilere meyve ikramı yapılacak.

Düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve Din Öğretimi Şube Müdürü Ramazan Kurkut katılarak, Okul Müdürü Nevzat Yiğit ve okulun öğretmenleriyle görüşerek okul ile ilgili bilgi aldı.