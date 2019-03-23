Öğrencilerden sıfır atık projesine destek

Adıyaman Kahta ilçesinde Genç Tema gurubu ve Kahta Meslek Yüksekokulu temsilcileri, ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında çevre kirliliğine farkındalık oluşturmak için çevre temizliği yaptı.

Adıyaman Üniversitesi Genç Tema grubu ve Kahta Meslek Yüksekokulu öğrenci temsilciliği işbirliğinde sıfır atık ve çevre kirliliğini gündeme getirmek amacıyla yaklaşık 60 öğrenci evsel, cam, kağıt ve plastikten oluşan atıkları toplayarak dikkat çekti.

Hava, su ve toprak kirliliğinin nedenlerine dikkat çeken Tema Vakfı İl Temsilcisi Dr. Ahmet Çelik, “Türkiye'de hızla gelişen teknolojik ilerleme, ekonomi, sanayileşen ekonomide kentleşme ve nüfus artışı ile üretilen atık miktarlarındaki hızlı bir artış yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durum sonuçta yaşam standartlarının ve tüketim alışkanlıklarının farklılaşmasına neden oluyor. Aynı zamanda, başta doğal kaynakların tükenmesi ve iklim değişikliği gibi hususlar olmak üzere tüm canlıları tehdit edecek boyutlara varan hava, su ve toprak kirliliğine neden oluyor” dedi.

Adıyaman Üniversitesi Genç Tema Başkanı Ferit Güllü ise, “Bundan sonraki faaliyetlerinin daha çok eğitim, bilinçlendirme ağırlıklı olacak. Aynı zamanda bizi daha mutlu eden bir diğer neden ise, çeşitli illerden gelen öğrenci arkadaşlarının büyük bir gönüllükle yapılan etkinliklere destek vermesidir” diye konuştu.

Etkinliğe, Tema Vakfı İl Temsilcisi Dr. Ahmet Çelik, Kahta Gönüllü Temsilcisi Mehmet Çelebi, Adıyaman Üniversitesi Genç Tema Başkanı Ferit Güllü ve çok sayıda çevre gönüllüsü öğrenci katıldı.