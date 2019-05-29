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Öğrencilerden sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi

TOKİ İlk ve Ortaokulu tarafından Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm temalı yılsonu sergisi açıldı.


Doğamızı ve çevremizi kirleten atıklar öğrencilerin hayal gücüyle sanata ve esere dönüştüğü serginin açılışı yapıldı. İki yıldır yürütülmekte olan Eko Okullar ve Sıfır Atık Projesi kapsamında Adıyaman TOKİ İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin duyarlılık oluşturmak adına hazırladığı çalışmalardan oluşan sergi büyük beğeni topladı.


Okul Müdürü Bilal Felek, duyarlı ve bilinçli bir toplum oluşturmanın en önemli basamaklarından birisinin okullar olduğunu belirterek, öğrenci ve öğretmenleri kutladı.

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