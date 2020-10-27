Adıyaman'ın Samsat ilçesinde öğrencilere ayakkabı ve mont hediye edildi.

Özel bir firma tarafından gönderilen bot ve montların dağıtımı için Samsat ilçesine gelen firma Genel Müdürü Tahir Bayraksoy ile birlikte Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ilçe genelindeki bütün 1 ve 4. sınıf öğrencilerine hediyelerini verdi.

Firma Genel Müdürü Tahir Bayraksoy, yürüttükleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler ile buluşmanın ve onların yüzlerindeki mutluluğu görmenin hazzını yaşadıklarını söyledi.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise konuşmada, eğitime destek için gerçekleştirdikleri bu sosyal sorumluluk projesinden dolayı firma yetkililerine teşekkür ederek, insana verilen değerin önemine işaret etti.

Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ise gönülden gelen bu hediyelerin çocukların yüzünü güldürme anlamında önemli olduğunu vurguladı.

Kaymakam Alemdaroğlu, "Halkımızın yardımlaşma ve dayanışma kültürünün somut bir örneği ile karşı karşıyayız. Çocuklarımıza verilen bu hediyeler, onlardaki yardımlaşma bilincini de arttıracaktır. Çünkü bu günün çocukları yarınlarımızın teminatlarıdır. Firma yetkililerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesinden dolayı Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, firma Genel Müdürü Tahir Bayraksoy'a bir teşekkür plaketi sundu.