İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilere bot ve mont dağıtıldı

Mutluluk Giysin Çocuklar Derneği tarafından 369 çocuğa mont ve bot dağıtıldı.


Mutluluk Giysin Çocuklar Dernek Başkanı Tuğba Doğan, Adıyaman Bölge Temsilcisi Zeynep Büşra Coşkun, Adıyaman Merkezde bulunan Orhangazi İlköğretim okulunda 369 öğrenciye bot, Merkez Temel Lisesi desteği ile de mont dağıtıldı.


Dağıtıma Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Kazım Çoban ve Mehmet Altındal, İşadamı Hayrettin Çoşkun ve derneğin gönüllüleri katıldı.


Çocuklara bot ve mont dağıtımının ardından Ahmet Arslantaş ve Kenan Leblebici tarafından ücretsiz çiğköfte dağıtıldı.


Adıyaman Bölge Temsilcisi Zeynep Büşra Coşkun, çocukların umut ve gelecek olduğunu belirterek çok daha güzel yarınlar için çabaladıklarını, amaçlarının sadece destek olduğunu değil gönüllülük kavramını da aşılamak olduğunu kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.