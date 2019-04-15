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Öğrencilere ergenlik semineri verildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde İmam Hatip ortaokulu öğrencilerine psikologlar tarafından ’ergenlik’ eğitimi semineri verildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İmam Hatip ortaokulu öğrencilerine psikologlar tarafından 'ergenlik' eğitimi semineri verildi.


Gölbaşı İmam Hatip ortaokulu öğrencilerine Sosyal Hizmet Merkezi Psikologları Yusuf Aytaş ve Zübeyde Bilir ile Sosyal Çalışmacı Sinan Yücel ve Ayşegül Özcan tarafından ‘Ergenlik' semineri verildi.


Seminerde, öğrencilere içinde bulundukları dönem itibariyle gösterecekleri gelişim dönemi özellikleri hakkında, ergenlik döneminde kızlarda ve erkeklerde görülen gelişimsel özellikler, bu dönemde dikkat edilmesi gereken öz bakım becerileri, dönemin bireye fiziksel, duygusal ve sosyal etkileri gibi konular anlatıldı.

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