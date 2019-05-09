Öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği semineri verildi

Ş., Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasında meslek lisesi öğrencilerin seminer verdi.

4-10 Mayıs İş Sağlığı Güvenliği Haftasında ortaöğretimde okuyan Elektrik Elektronik bölümü öğrencilerine iş sağlığı ve güvenliğinin ne demek olduğunu, insan hayatındaki yerini ve değerini anlatan seminerler vermeye devam ediyor. Yapılan seminerler sonrasında farkındalık oluşturmak adına öğrencilere İSG rozetleri dağıtıldı.

Adıyaman'da Adıyaman Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Kahramanmaraş'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen sunumlara çok sayıda elektrik elektronik bölümü öğrencisi katıldı.

İş Güvenliği Uzmanı Adnan Sedat Yüzer tarafından verilen seminer öğrenciler ve okul idaresi tarafından büyük ilgi gördü. İş sağlığı ve güvenliğini her şeyden önce hak ve insani bir sorumluluk olarak gören iş güvenliği uzmanları öğrencilere, hem bireysel hem de toplumsal yönden daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmasının yolları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Yapılan sunumlarda, İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları, güvenlik kültürü, iş kazasının tanımı ve nedenleri, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, kişisel koruyucu donanımlar, hayatın hangi aşamalarında İSG'nin yer aldığı ayrıntılarına yer verildi.

İş güvenliği Uzmanı Adnan Sedat Yüzer ise, “Gelecekte belki de birlikte çalışacağımız genç arkadaşlarımızla bir araya gelmek bizleri çok mutlu etti. Anlatılan konulara ilgi duymaları da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Gelecekte hiç iş kazası yaşanmayan çalışma ortamları olmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

Adıyaman Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Mehmet Küçük ise, seminerlerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek bu tür seminerlerin önemli olduğunu vurguladı.

Seminere, Adıyaman Ş., Bölge Müdürlüğü İnsan Kaynakları Sorumlusu Yücel Çaba, Okul Müdürü Mehmet Küçük, İş güvenliği Uzmanı Adnan Sedat Yüzer ve çok sayıda öğrenci katıldı.