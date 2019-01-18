Öğrencilere karne hediyesi olarak Kuran-ı Kerim verildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından öğrencilere karne hediyesi olarak Kuran-ı Kerim hediye edildi.

Harmanlı Ortaokulu'nda 79 öğrenciye karne hediyesi olarak kuran-ı kerim hediye edildi. Hayrat İnsani Yardım Derneği Gönüllü Temsilcisi Abdullah Çaktı ve gönüllüler tarafından öğrencilere Kuran-ı Kerim hediye etti.

Abdullah Çaktı, “Kur'an-Kerim'e geçen bütün öğrencilerimize karne hediyesi olarak hediyelerin en güzeli olan Kur'an-ı Kerim hediye ettik. Kuranı okumak ve yaşamak ümidi ile bütün öğrencilerimize muvaffakiyetler diliyoruz” dedi.

Okul Müdürü Hüseyin Göksu ise, “Hayrat İnsani Yardım Derneği'ne göndermiş oldukları hediyelerin en güzeli Kuran'ı Kerim'den dolayı okulum, öğretmenlerim ve öğrencilerim adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.