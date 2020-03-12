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Öğrencilere korona virüsü, temizlik ve hijyen semineri verildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine temizlik ve hijyen semineri verildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine temizlik ve hijyen semineri verildi.


Gölbaşı İbni Sina Sağlık Meslek Lisesinde görevli Hemşire Fatma Kale, tarafından İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine okulun konferans salonunda verilen seminerde özellikle el hijyeninin önemi, saç temizliği ve bakımı, ayak, tırnak, ağız ve diş temizliği konuları anlatıldı. Toplu yaşanılan yerlerde ortak kullanım alanlarında, hijyenin önemi vurgulanarak tuvalet kullanımı ile doğru el yıkama eğitimi ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi.

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