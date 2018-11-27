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Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından öğrencilere trafik güvenliği ve polislik mesleği anlatıldı.


“Güvenli Nesil Güvenli Gelecek” projesi kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Altınşehir İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelindi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden polis memurları burada öğrencilere trafik güvenliği ve polislik mesleği hakkında bilgilendirmelerde bulundu.


Gerçekleştirilen bilgilendirmeler sonrası öğrencilerin merak ettiği sorular cevaplandırıldı.

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