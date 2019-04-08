Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde polisler lise öğrencilerine polislik mesleğini anlattı.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Türk polis teşkilatının 174.kuruluş yıldönümü vesilesiyle İlçe Emniyet Müdürü Komiser Mehmet Ali Koçyiğit ve beraberindeki polisler Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret edip öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgi verdi.

Polisler öğrencilere polisin görevleri, polis olmak için gerekli koşullar ve eğitim süreci, olumlu ve olumsuz yönleri, karşılaşılabilecek güçlükler, halkın huzurunu sağlamak için üzerimize düşen görevler ve öğrencilerin merak ettiği konular hakkında bilgilendirdi.

Okul Müdürü Recep Akbaşlı ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.