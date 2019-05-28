Adıyaman Altınşehir Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Lisesi idaresi tarafından öğrencilere "Proje Hazırlama Rehber" kitapçığı dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonunu özümseyen Altınşehir Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Lisesi, uyguladığı eğitim programı ile öğrencilerini geleceğe hazırlamaya başladı. Altınşehir Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Lisesi, ulusal düzeyde yenilikçi ödülleri proje çalışmalarında, TÜBİTAK ve GAP Yeşil İnovasyon Proje yarışmalarında, bakanlık düzeyinde yapılan 3. bilim kampı çalışmalarında aldığı dereceler ile ilde öncü bir rol oynadı. Altınşehir Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Lisesi, uygulamaya başlattığı 3D yeni nesil eğitim programları, donatım ve fiziksel iyileşmeler ve yenilikler öğretim kalitesini daha da yükselti. 2023 Eğitim vizyonunda yer alan öğrenci portfolyo (kişisel dosya) dosyalarını güçlendirmek için veli ve öğrenciler farklı etkinlikler ile bilinçlendirildi. Aynı zamanda TÜBİTAK proje çalışmalarında rehberlik yapacak "Proje Hazırlama Rehber" kitapçığı basılarak tüm öğrencilere dağıtıldı. Konuyla alakalı olarak açıklamalarda bulunan Altınşehir Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Lisesi Müdürü Zeynel Karataş, "Okulumuz akademik başarısı, proje ekip çalışmaları ile kurum kültür kimliği kazanmış bir okuldur. Anadolu Lisesi türünde sınavla öğrenci alan tek okul olma misyonu, öğretmen ve öğrencisi ile yapılan takım çalışması başarıyı kolaylaştırmaktadır” dedi.

Okul Bilişim Teknoloji Öğretmeni Ruşen Şahin ise konuşmasında, “En son yapılan proje hazırlama rehber kitapçığı ile öğrencilerin hayalleri ve fikirleri proje çalışmalarına dönüşecektir” diye konuştu.