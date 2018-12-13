Öğrencilere spor ve müzik aletleri dağıtıldı

Polisevinde gerçekleştirilen programa Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fikret Keleş, polis memurları, lise ve üniversite öğrencileri ve öğretmenler katıldı. Gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fikret Keleş, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ile Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, projenin oldukça güzel anlamlı bir proje olduğunu, projede emek veren herkese sonsuz teşekkür ettiklerini dile getirdi. Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper ise konuşmasında, “Ben burada tek teşekkür edilecek kurumun Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler müdürlükleri olarak kendi imkanlarımızla bir yerlere kadar gelsek de devletimiz başımızda olduğu sürece biz bu hizmetlere devam edeceğiz. Yani biz aslında devletimizin kıt kanaat imkanlarla aldığı vergiler ile illere paylaştığı pastalardan Adıyaman'ımıza düşen ne varsa öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Spor ve müzik aletleri öğrencilerimizin sadece sosyal aktivitelerle değil aynı zamanda kültürel gelişimlerine de katkı sağlayacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.