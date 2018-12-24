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Öğrencilere ‘Teknoloji Bağımlığı' semineri verildi

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, öğrencilere Okul Destek Programı kapsamında seminer verildi.


‘Teknoloji Bağımlığı' konulu seminer başlığında Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş Köyü Şehit Abdurahman Doğan İlköğretim Okulu öğrencilerine seminer verildi. Seminerin açılışında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, eğitim ve öğretimin önemini ve toplumda nasıl sağlıklı birey olunması gerektiği konusunda bilgiler verdi.


Daha sonra seminer kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Sosyolog Murat Sertpolat ‘Teknoloji Bağımlılığı', Sosyolog Zehra Arcakan ‘Verimli Ders Çalışma Teknikleri', Psikolog Berat Kaya ‘Mahremiyet Eğitimi' konularında öğrencilere sunum yaptı.


Okul Destek Programı kapsamında eğitim seminerlerinin devam edeceği öğrenildi.

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