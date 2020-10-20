Öğrencilere trafik dedektifi eğitimi verildi

Okullarda kademeli olarak eğitimin başlaması ile birlikte polis ekipleri tarafından eğitimler verilmeye başlandı. Cumhuriyet İlkokulu 1.sınıf ve anasınıflarında eğitim gören toplam 145 öğrenciye trafik dedektifi eğitimi verildi.

Eğitimde öğrencilere; güvenli geçiş alanları, emniyet kemeri kullanımı ve önemi, sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgilendirme eğitimi yapıldı. Ayrıca öğrencilere kırmızı düdük ile birlikte trafik dedektif kartı dağıtıldı.