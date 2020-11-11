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Öğrencilere trafik dedektifi eğitimi verildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere trafik dedektifi eğitimleri verildi.


Trafik polis ekiplerince merkez Namık Kemal İlkokulu ve Şehit Mehmet Kılınç İlkokulunda okuyan toplam 587 öğrenciye yönelik eğitimler düzenlendi.


Eğitimlerde öğrencilere güvenli geçiş alanları, emniyet kemeri kullanma ve önemi, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında bilgiler verildi. Eğitimler sonrası öğrencilere kırmızı düdük ile birlikte trafik dedektifi kartları dağıtıldı.

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