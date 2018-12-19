İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilere trafik eğitimi

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.


Jandarma trafik ekipleri tarafından Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Çok Programlı Anadolu Lisesinde verilen trafik eğitiminde aynı zamanda jandarmanın görevleri de anlatıldı. Trafik güvenliği, trafikte yapılmaması gereken hatalardan bahsedildi.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Abdullah Özbay, Erdemli ve Başarılı Birey projesi kapsamında düzenli olarak yaptıkları mesleki tanıtım seminerlerine bu gün jandarma trafikte görevli arkadaşlarımız geldiğini gerekli konuları öğrencilere aktardıklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.