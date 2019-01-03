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Öğrencilere ‘tütün ve zararları' anlatıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, ortaokul öğrencilerine ’tütün ve zararları’ konulu semineri verildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, ortaokul öğrencilerine 'tütün ve zararları' konulu semineri verildi.


Gazi İlkokulu Rehber Öğretmeni Ahmet Küçük tarafından verilen seminerde tütün ve tütün mamullerinin dünyada ve Türkiye'de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu belirtildi.


Yüksek oranda nikotin içerdiği için bağımlılık yapan tütün ile ilgili Rehberlik Öğretmeni Ahmet Küçük, “Öğrencilerimize sigara, nargile, pipo içmenin veya dumanının solunmasının zamanla kişide psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturduğu, tütündeki zararlı maddeleri ve bunların insanlarda yol açtığı sağlık sorunları hakkında anlatıyoruz” açıklamalarında bulundu.

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