Öğrencilere ücretsiz saç bakımı yapıldı

Kadın ve Gençlik Merkezi'nde açılan kurslarda kız öğrencilerinin ücretsiz bir şekilde faydalanabildiğini belirten Halk Eğitim Müdürü Aziz Özbilgiç, “Bugün belediyemiz ile birlikte açmış olduğumuz kurs merkezindeyiz. Arzu ediyoruz ki toplum hizmeti kapsamında ilimizde bulunan vatandaşlara kaliteli bir hizmet sunalım. Bugün 23 Nisan İlköğretim Okulumuzda bulunan kız çocuklara kuaför kursumuzda hizmet sunuyoruz. Saç bakımı, saç kesimi ve temizliğine kadar. Okulumuzda yaklaşık 300 tane öğrencimiz var. Hedefimiz bütün öğrencilerimizin saç bakım, temizlik ve kesimini yapmak” dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Sait Kutlu ise yaptığı konuşmada, “Fatih Mahallemizdeki Kadın ve Gençlik Merkezi'ndeyiz. Şuanda 23 Nisan İlköğretim Okulunda eğitim gören kız öğrencilerimize buradaki kuaför kursumuzda bulunan kurs öğreticileri tarafından yapılıyor. Görüyorsunuz hem usta öğreticilerimiz bu hizmeti yaptığı için çok memnun hem de öğrencilerimiz büyük bir keyif içerisinde saç bakımlarını, kişisel temizliklerini yaptırıyorlar” şeklinde konuştu.

Okul öğrencilerinden Gamze Nur Vurucu ise, “Buraya geldik saçlarımızı yaptılar. Teşekkür ederim, çok güzel oldu” diye konuştu.