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Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından okul öğrencilerine uygulamalı trafik dedektifi eğitimi verildi.


Yeni Mahallede bulunan Trafik Çocuk Parkında gerçekleştirilen eğitime 23 Nisan İlköğretim Okulundaki 3.sınıf öğrencileri katıldı. 22 Öğrencinin eğitim aldığı programda öğrencilere, kazaların sebepleri, trafik işaretleri, araç kullanırken cep telefonu ile konuşmama ve kural ihlali yapan kişileri uyarma gibi konular hakkında bilgiler verildi. Yapılan bilgilendirmeler sonrası öğrenciler akülü arabalarla trafik eğitim parkında uygulamalı olarak trafik kurallarını öğrendi. Öğrencilere program sonrası trafik dedektif kartları verildi.

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